Amore, natura e solidarietà: a Gambarie l’evento in memoria di Elita

L’evento “L’anello di Gambarie ed i suoi boschi incantati“, che si terrà domenica 13 ottobre 2024, rappresenta un’importante occasione per unire l’amore per la natura con la solidarietà.

L’escursione, organizzata da un nutrito gruppo di associazioni tra cui Kalabria Experience, Kiwanis Club, Club Alpino Italiano e Aspromonte Wild, si svolgerà attraverso i suggestivi paesaggi del Parco Nazionale dell’Aspromonte, in particolare lungo il percorso dell’anello di Gambarie, noto per i suoi boschi secolari e panorami mozzafiato.

L’iniziativa, che gode del patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Santo Stefano d’Aspromonte, è dedicata alla memoria di Elita. Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto a due realtà benefiche: la Fondazione “Via delle Stelle” di Reggio Calabria e l’Associazione “La Danza della Vita ODV” di Palmi, entrambe impegnate in attività di supporto a chi affronta situazioni di difficoltà.

Oltre alla componente paesaggistica e sportiva, l’escursione ha un forte valore sociale, con l’obiettivo di raccogliere fondi per cause umanitarie e di sensibilizzare i partecipanti sull’importanza della solidarietà.

Sarà possibile prenotare la propria partecipazione tramite WhatsApp al numero 3470844564, e i partecipanti avranno a disposizione un programma completo dell’evento tramite QR code.Questa giornata rappresenta non solo un’opportunità per scoprire le bellezze dell’Aspromonte, ma anche un modo per fare del bene, contribuendo a sostenere progetti concreti per chi ne ha più bisogno.