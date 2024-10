Gambarie in Fiaccola, evento riuscito tra musica, party e tanta neve – VIDEO

“Gambarie va trattata come un fiore. Tutti si devono sentire a casa e devono essere accolti a braccia aperte. Col sorriso e con affetto.Oggi si è vista una Gambarie viva e sorridente.”

Sono le parole di Andrea Perri, titolare del ‘Miramonti‘ al termine dell’evento ‘Gambarie in Fiaccola‘.

Un messaggio breve ma intenso che fa ben sperare per il piccolo comune aspromontano, oggi rinato grazie alle due recenti iniziative legate all’inaugurazione degli impianti di risalita delle piste Nino Martino e Telese e all’evento della prima edizione della sciata notturna.

Chi conosce Gambarie, sa bene che manifestazioni come queste servono per ridare energia e per far rinascere una località turistica che negli ultimi anni di ‘turistico’ ha avuto ben poco.

La prima edizione di ‘Gambarie in Fiaccola’ ha entusiasmato centinaia di persone accorse sulle piste per celebrare, insieme agli organizzatori della ASD SnowFamily e al Comune di Santo Stefano in Aspromonte, un altro momento storico che non si vedeva da oltre vent’anni.

GUARDA QUI IL VIDEO DEL PARTY AL RIFUGIO HUSKY

Un vero e proprio party sulla neve con tanto di dj-set e vin brulé offerto dal rifugio Husky. Per concludere poi con l’apericena e DJ set insieme a Giovanni Giordano e Sacha Ruffo.

Il mese di febbraio è appena iniziato. Si attende la prossima ‘mossa’ dell’amministrazione comunale per rendere sempre più viva la preziosa località montana affacciata sullo Stretto.

[custom_video numerazione=”1″ /]