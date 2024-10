Gambarie, inaugurati i nuovi impianti: sarà possibile sciare anche senza neve

Inaugurati questa mattina a Gambarie i nuovi impianti che consentiranno agli appassionati di sci, di praticare attività anche in assenza di neve.

La pista, in materiale sintetico “Geoski”, garantisce di sciare e di praticare snowboard come su un manto di neve compatta. La pista per la discesa, posizionata parallelamente al tappeto mobile, ha una larghezza di circa 10 m ed una lunghezza di 50m circa.

Il manto sintetico utilizzato ha una scorrevolezza pari a quello della neve, e si potranno praticare le discipline invernali (discesa – snowboard) con la normale attrezzatura, in qualsiasi periodo dell’anno.