A Gambarie la prima edizione della sagra dei cibi aspromontani

Autunno tempo di sagre: Gambarie d’Aspomonte si prepara alla prima edizione della “Sagra dei cibi aspromontani”, domenica 30 ottobre a partire dalle ore 9.30.

Organizzata dall’ Associazione Operatori Turistici Gambarie, in collaborazione con il Comune di S.Stefano in Aspromonte, la sagra nasce per presentare al pubblico le prelibatezze dei cibi dell’Aspromonte: cibi da gustare,dunque, grazie alle degustazioni di vari piatti,da poter gustare comodamente seduti nei tavoli predisposti per l’evento nella piazza Mangeruca di Gambarie,ma anche da acquistare, presso gli appositi stand espositivi.

Un’iniziativa che, oltre a volere far riscoprire la cultura del mangiare bene e della cucina di una volta, cerca di diffondere i valori culturali della tradizione,quali la collaborazione e la partecipazione nell’organizzazione dell’evento da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Buona tavola al Sud fa anche rima con divertimento: i più piccoli saranno intrattenuti con giochi e animazione, a cura dell’Associazione “Insieme per…” con gonfiabili, tiro con l’arco e karaoke per grandi e piccini e un gruppo folk animerà la sagra aspromontana.

Inoltre, in tutti i locali convenzionati( Excelsior,Miramonti,Hotel Centrale,La Genziana, Al Terrazzo, Rifugio Husky, Il Ritrovo, La Tavernetta,Sapori di Calabria e Chiosco Tre Aie) sarà possibile

degustare, a prezzo speciale, un menu speciale a base di cibi aspromontani e nei negozi della piazza (Sportime, Gran bazar e Arte calabrese) sarà possibile acquistare prodotti in sconto.