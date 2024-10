Gambarie – Navette e bus, tutti i servizi per la giornata della neve

Per la giornata della neve aperte gratuitamente tutte le piste di Gambarie

Visto il grande e gradito riscontro sulla medesime iniziative realizzate nei giorni festivi precedenti, si informano i turisti che mercoledì 16 gennaio 2019, in occasione della GIORNATA DELLA NEVE ( testimonial d’eccezione KRISTIAN GHEDINA) , al fine di migliorare la viabilità al centro di Gambarie, grazie alla disponibilità dell’ATAM spa, sarà realizzato il BUS DELLA NEVE, si tratta di una corsa aggiuntiva effettuata con un pullman che partirà da Reggio Calabria piazza Garibaldi alle ore 7.20 con arrivo previsto a Gambarie alle ore 8.40 e rientro con partenza da Gambarie alle ore 16.00 ed arrivo a Reggio Calabria piazza Garibaldi alle ore 17.30.

Inoltre sempre mercolefi 16 gennaio 2019 il Comune di Santo Stefano in Aspromonte effettuerà un SERVIZIO NAVETTA con un minibus tra Cucullaro e Gambarie; pertanto a partire dalle ore 09.30 i turisti soprattutto quelli senza catene o gomme da neve, saranno invitati dai Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Santo Stefano a parcheggiare negli slarghi appositamente creati lungo il rettilineo di Cucullaro e da lì saranno accompagnati con la navetta a Piazza Mangeruca.

Infine si informa che per tale occasione:

– saranno APERTI GRATUITAMENTE TUTTI GLI IMPIANTI E TUTTE LE PISTE

( pista Sud, pista Nord, pista azzurra, pista Telese e Pista Nino Martino ) ;

– alla partenza degli impianti sara’ offerta una degustazione di prodoti vari ;

– in piazza ci sarà l’animazione di Radio Touring 104;

– sulla pista da sci accanto allo Sklyft Mareneve a chiusura impianti ci sarà un DJ SET con musica ed animazione .

per la viabilità di accesso, si consiglia di salire dalla strada statale Gallico-Gambarie e che comunque occorre sempre obbligatoriamente avere i pneumatici da neve o le catene a bordo ( come da ordinanza sindacale ) anche per la possibile presenza di ghiaccio .