Gambarie si prende la rivincita, Cannizzaro: “Una risorsa inestimabile” – FOTO

Una giornata memorabile che offre il giusto lustro ad un territorio unico quanto raro.

Gambarie, da sempre nel cuore di tutti noi, considerata una località turistica bella ma sfortunata, oggi, finalmente, si riprende la propria rivincita.

Balza in cima alle classifiche nazionali e perché no, europee di sport invernali ed infrastrutture all’avanguardia.

Il consueto taglio inaugurale del nastro è avvenuto in una cornice festiva ed allegra. Presenti centinaia di persone all’evento che pone il tassello migliore a margine di un percorso entusiasmante fatto di scelte e di progetti vincenti.

Poter vedere finalmente le nuove seggiovie che servono le piste da sci “Telese” e “Nino Martino”, tenute a battesimo dal più grande discesista italiano, Kristian Ghedina, ammirare l’incredibile vista delle Isole Eolie in una delle giornate più chiare di questo strano inverno e vedere le persone entusiasmarsi davanti a cotanta bellezza, è stata la ricompensa più bella a tutti i sacrifici e gli sforzi affrontati in passato per questa giusta causa.

Infatti, è bene ricordare, che queste opere di grande riqualificazione di Gambarie partono dalla stagione entusiasmante dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Zoccali di Santo Stefano in Aspromonte.

In cui il sottoscritto ricopriva la carica di Assessore al Turismo, e della giunta regionale di cui era Governatore Giuseppe Scopelliti che, attraverso l’utilizzo dei fondi europei PISL 2012/13, sono riuscite ad ottenere l’assegnazione di risorse per quasi 8.000.000 di euro, somma destinata a realizzare le due seggiovie inaugurate oggi e l’attrazione dello “Scivolo estivo con bob a pattini” già messo in funzione l’estate scorsa.

Grande merito anche all’amministrazione comunale attuale guidata dal sindaco Francesco Malara. Essa ha saputo proseguire e completare l’opera che oggi tutti noi possiamo ammirare e, soprattutto, utilizzare per lo sviluppo economico e la crescita dell’intero territorio reggino e calabrese.

E qui, l’importanza della Gallico-Gambarie. L’arteria stradale sulla cui realizzazione abbiamo sempre profuso il massimo sforzo. Continueremo a monitorare e seguire sino a quando diventerà strategicamente funzionale all’indotto turistico che Gambarie saprà attrarre.

Oggi Gambarie è una bellissima realtà turistica, lo si deve anche all’impegno indiscusso degli imprenditori locali.

Il loro sostegno non è mai venuto meno. Dagli operatori degli impianti ai ragazzi di Santo Stefano, Mannoli e Gambarie che con grandi sacrifici e non sempre nelle migliori condizioni, hanno mantenuto attivi gli impianti stessi. Sempre con cortesia, professionalità e disponibilità all’utenza turistica.

L’On. Francesco Cannizzaro afferma infine:

“Questa è la straordinaria comunità che con orgoglio ho servito ieri da amministratore comunale ed oggi da Deputato della Repubblica. La comunità per la quale il mio impegno e la mia dedizione assoluta non mancheranno mai. Adesso, grazie a Gambarie la Calabria detiene uno dei comprensori sciistici del Paese più efficiente in assoluto. Un ambiente paesaggistico unico al mondo, dove mare e montagna si fondono in un’unica sensazione di bellezza e benessere. Nell’animo di ognuno rimane la consapevolezza di trovarsi dinanzi ad uno dei luoghi più affascinanti e spettacolari della Terra”.

Fonte: Francesco Cannizzaro