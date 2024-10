Gambarie, prezzi skipass, tariffe e promozioni

Poche presenze ancora a Gambarie per le cattive condizioni metereologiche. Il primo week-end di piste aperte non ha soddisfatto i tanti appassionati di sci e montagna che hanno preferito rimanere in città. A partire da lunedì però si prospetta un miglioramento e gli sciatori abituali di Gambarie saliranno sicuramente per la consueta sciata invernale. Eccol allora le tariffe d’esercizio degli impianti di risalita in Gambarie d’Aspromonte • corsa solo andata su un impianto € 4,00 • corsa andata e ritorno su un impianto € 6,00 • corsa andata e ritorno su due impianti € 8,00 • skipass giornaliero sabato e domenica € 25,00 (tesserati FISI-CAI-CUS-Forze dell’Ordine € 20,00)

• skipass quattro ore sabato e domenica € 20,00

(tesserati FISI-CAI-CUS-Forze dell’Ordine € 15,00)

• skipass giornaliero da lunedì al venerdì 20,00 (tesserati FISI-CAI-CUS-Forze dell’Ordine €. 15,00)

• skipass quattro ore da lunedì a venerdì € 15,00

(tesserati FISI-CAI-CUS-Forze dell’Ordine € 12,00)

• skipass venerdì, sabato e domenica € 50,00 (tesserati FISI-CAI-CUS-Forze dell’Ordine € 35,00)

• skipass settimanale € 80 ,00

(tesserati FISI-CAI-CUS-Forze dell’Ordine € 70,00)

• skipass pomeridiano dalle 12,00 da lunedì al venerdì €15,00 • skipass pomeridiano dalle 12,00 sabato e domenica €20,00 • skipass stagionale per residenti nel Comune di Santo Stefano in Aspromonte € 50,00 • skipass stagionale € 200,00 • (tesserati FISI-CAI-CUS-Forze dell’Ordine € 150,00) • bambini fino ad altezza cm. 120 accesso gratuito

Vi ricordiamo che per raggiungere la località montana è obbligatorio l’ utilizzo delle catene o di pneumatici da neve.