Gambarie, prima nevicata del 2023: previsioni e ultimi aggiornamenti

E’ arrivata.

E come sempre, i primi fiocchi di neve non fanno che emozionare gli amanti della montagna, desiderosi di sciare e vivere appieno la stagione invernale in uno dei posti più suggestivi al mondo.

Eccola, la prima neve di stagione a Gambarie, nota località turistica nel reggino del Comune di Santo Stefano in Aspromonte.

Piazza Mangeruca si presenta imbiancata con 2 cm di neve, i fiocchi sono subentrati alla pioggia, che è iniziata a cadere su tutta la provincia di Reggio Calabria. Per il momento la nevicata, prevista fino a pomeriggio, è accompagnata da un temporale e forte vento. Le strade si presentano libere.

Domani il tempo dovrebbe essere più sereno.

Intanto per gli appassionati dello sci, le piste sono ancora chiuse per scarsità d’innevamento mentre gli albergatori ci segnalano una buona richiesta turistica per il fine settimana.

Gli impianti di risalita, già collaudati, sono pronti per una eventuale prossima apertura ed il servizio navetta, come lo scorso anno scorso, è già predisposto.