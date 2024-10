Gambarie, in ‘regalo’ ritorna la neve. Il sindaco Malara: ‘Domenica si scia’

“Essere al centro del Mediterraneo vuol dire avere anche delle gradite sorprese metereologiche per le quali nell’arco di 24 ore si passa da un clima primaverile alle precipitazioni nevose sufficienti a farci riaprire gli impianti sciistici.

E noi siamo ben contenti di poter scartare questo regalo; quindi, nel solco della chiarezza, della trasparenza e dell’efficienza con cui vorremmo caratterizzare l’ operato della Pubblica Amministrazione alle nostre latitudini, siamo a dare immediatamente la notizia che domani a Gambarie si scia.

Saranno aperte sicuramente la pista Telese fino all’intermedia e la Sciovia Mareneve ma siamo ottimisti anche sull’apertura della pista Azzurra viste le probabili precipitazioni serali e se poi proseguissero in nottata potremmo fare everything open anche con la Nino Martino”.

Il sindaco Francesco Malara annuncia soddisfatto di una nuova domenica di neve e sci a Gambarie.

“Gli operatori dell’Asproservice sono già sulle piste a prepararle, i bus navetta sono ritornati in piazza pronti a partire,

i volontari della protezione hanno già rinunciato alla giornata di riposo, gli autisti degli spazzaneve hanno acceso i motori dei loro mezzi.

Insomma tutta la macchina organizzativa è ripartita per garantire delle ulteriori giornate di svago e spensieratezza alle migliaia di turisti che vorranno godere non solo degli impianti ma anche delle bellezze naturalistiche e delle bontà gastronomiche che la nostra splendida Gambarie sa offrire.

Certo e’ di tutto evidenza che si potrà ripartite immediatamente perchè di base c’è un organizzazione e la disponibilità e la capacità di tutti gli operatori del settore che sento sempre l’esigenza di ringraziare per la dedizione e l’impegno.

Ed anche per questo, qualora la neve ci accompagnerà in tutta questa prossima settimana, grazie a delle importanti collaborazioni, vorremmo riuscire a regalare a tutti la prossima domenica un ulteriore grande sorpresa con la realizzazione di un grande evento sulla neve per la gioia ed il divertimento di tutti i turisti sempre piu presenti sulla nostra Grande Montagna”, le parole di Malara.