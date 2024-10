Neve e piste aperte. Dove (e come) si può sciare a Gambarie

A Gambarie finalmente si può sciare. L’annuncio era arrivato nei giorni scorsi da parte dell’amministrazione comunale, ma di preciso come si può sciare ? Il battipista oggi era in funzione e ha cingolato la pista. Possibile che domani, in base alla neve caduta in queste ore, verranno aperte la Telese e la Nino Martino fino all’intermedia, da capire se verranno aperti anche i tratti finali delle piste.

L’accesso è attivato solo dal lato Rumia con navetta, l’altro accesso invece (dalla piazza di gambarie) al momento non è praticabile fino a quando non verrà ricostruita la storica seggiovia distrutta dall’incendio. Per lo stesso motivo non potranno essere praticabili le piste Nord e Sud fino a quando non ci sarà una seggiovia che le renda accessibili.