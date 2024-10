Gambarie si “accende” in occasione del Natale

Anche Gambarie si fa bella in occasione del Natale! La nota località montana in provincia di Reggio Calabria ha finalmente il suo albero, illuminato nella mirabile Piazza Mangeruca, con l’evento “ACCENDIAMO IL NATALE”.

L’imponente albero è stato offerto alla località turistica dalla Cooperativa “FATTORIA DELLA PIANA”. Grandi e piccini sono stati coinvolti all’iniziativa che ha visto la partecipazione diretta del Sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Dott. Francesco Malara e del titolare della medesima Fattoria della Piana, Carmelo Basile.

Il bellissimo alberto rimarrà acceso in piazza per tutto l’arco delle festività, alla vista di abitanti e turisti che non hanno atteso molto per scattare le prime foto e i primi selfie. L’accensione dell’albero è soltanto il primo di una serie di eventi che si svolgeranno, durante tutto il periodo natalizio, tra Santo Stefano, Mannoli e Gambarie.