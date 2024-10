Gambarie, al via la stagione sciistica 2019. Impianti aperti e data inaugurazione nuove piste

Tanta attesa per l'inaugurazione dei nuovi impianti di Gambarie. Intanto si dà il via alla stagione invernale.

Abbiamo assistito già nella mattinata di oggi ad un leggero nevischio in città. Troppo breve però e troppo lieve per poter godere del panorama incantevole di una Reggio sotto la neve. Una prima spruzzata di buon augurio per la stagione invernale della vicina Gambarie che si appresta a vivere quella che può essere definita come una storica annata per il comune di Santo Stefano.

Abbiamo raggiunto telefonicamente il sindaco Francesco Malara, soddisfatto per il lavoro svolto finora dal suo staff ma soprattutto contento per il regalo di inizio anno concesso da madre natura.

“Domani inizia ufficialmente la stagione sciistica con l’apertura degli impianti della pista Sud. Se continua a nevicare apriremo anche la pista nord.”

Buone notizie dunque per i tanti sciatori desiderosi di rimettere gli scarponi ai piedi e di rivivere l’ebbrezza dello sci. Ma la novità più importante, così come scritto qualche settimana fa riguarda Telese e Nino Martino, i nuovi impianti di risalita lato nord sono davvero ad un passo dall’inaugurazione.

“Lunedì 7 verranno i tecnici dell’Ustif (L’Ufficio speciale trasporti a impianti fissi ) per il collaudo finale delle nuove seggiovie e verrà effettuata la prova di evacuazione. Se tutto andrà bene, come ci auguriamo, sabato 12 gennaio potremo organizzare l’inaugurazione delle nuove piste da sci”.

Ancora qualche giorno di attesa dunque per gli amanti della neve. Le aspettative sono davvero alte e Gambarie può adesso ambire a diventare uno dei più importanti comprensori sciistici del sud-Italia con la particolarità (tra i pochi al mondo) della vista mozzafiato dello Stretto e dello scenario delle Isole Eolie.