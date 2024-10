Gambarie, al via la stagione. Belmonte: ‘Nuova seggiovia? Dialogo aperto con la Regione’

E’ partita la stagione turistica a Gambarie.

In una giornata mozzafiato, con sole e neve, un buon numero di sciatori ha approfittato dell’apertura delle piste per un pò di sano divertimento e relax. Purtroppo però, a causa della poca neve, è possibile sciare solo sulla pista azzurra e l’accesso alla pista è ‘secondario’ sfruttando l’impianto della Telese.

“L’accesso agli impianti è garantito dal servizio navette. Lo sciatore che arriva qui a Gambarie può servirsi dei pulmini che lo porta all’accesso delle piste più precisamente all’impianto della Telese. Siamo costretti a dare questo servizio perchè non si è riusciti a sistemare la seggiovia principale. Sulla seggiovia c’è un dialogo aperto con la Regione Calabria ma ad oggi non abbiamo nessuna ufficialità che ci consente di avviare l’iter per la realizzazione dell’impianto. La volontà da parte della Regione Calabria c’è e siamo in attesa di buone notizie. Ma Gambarie non è solo sci. E’ tanto altro: trekking, gastronomia, mountain bike etc.”.