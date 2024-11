Gastronauta: tra le 100 migliori pizzerie italiane anche una di Reggio Calabria

La pizzeria “Lievito” di Reggio Calabria, sita in Via Filippini,27 è rientrata nella classifica stilata da Gastronauta, il sito alla ricerca costante di prelibatezze italiane tutte da gustare, nel contest “Premia la tua pizzeria preferita”.

La nota attività reggina, infatti, è stata la pizzeria ad aver ricevuto,tra tutte le pizzerie d’Italia(oltre 600), il maggior numero di voti e,tuttora, è al primo posto tra le pizzerie candidate.



In classifica, al 14esimo posto, anche la pizzeria LP26, Piazza Valsesia di Villa San Giovanni.

Ma la gara non finisce qui: un’altra sfida, la terza fase, in scadenza il 23 settembre, serve per approdare in finale, tra le prime dieci e vincere l’ambito premio “migliore pizzeria dell’anno”.

Collegandosi all’indirizzo de I sondaggi del Gastronauta è possibile esprimere la propria preferenza

Partecipare è semplicissimo: basta cliccare al seguente link, scegliere la pizzeria preferita, cliccare sul cuoricino corrispondente, inserire la email e confermare il voto cliccando sul link che arriverà sulla mail.

Ricorda: è possibile votare una sola volta per ogni giorno fino a venerdì 23 settembre.

Il 30 settembre sarà decretata quella che per gli utenti del sito Gastronauta è la migliore pizzeria d’Italia alla quale verrà consegnato un premio dal noto giornalista e conduttore radiofonico Davide Paolini.