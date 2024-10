Gazzetta dello sport: Reggina, Granillo chiuso e clamorosa richiesta della società

Insieme a tutte le problematiche che hanno caratterizzato questo inizio di stagione, ci mancava pure la questione Granillo. Inaspettata e che ha aumentato in maniera esagerata i disagi di società e tifosi e per la quale rimane indefinita la data di consegna dei lavori.

Per questo motivo, secondo quanto scritto oggi dal quotidiano nazionale Gazzetta dello Sport a firma di Lorenzo Vitto, la Reggina avrebbe inviato una richiesta al comune di Catanzaro per l’utilizzo del Ceravolo per la stagione 2018-19. Una indiscrezione che preoccupa ed allarma e che qualora si realizzasse sarebbe davvero sportivamente drammatica come soluzione.

La si deve inquadrare eventualmente come provocazione da parte della dirigenza amaranto o vera necessità? Intanto ci sarebbe da prendere in considerazione un elemento che potrebbe risultare determinante e cioè che per motivi di ordine pubblico, nonostante la Reggina avesse chiesto la destinazione Catanzaro per la sfida con il Siracusa, non gli è stata concessa la disponibilità.