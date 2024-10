Nicola Binda: ‘Ripescaggi? Il Milan Under 23 rischia la beffa’

Per evitare di arrivare alla prossima stagione con ricorsi e controricorsi, si è deciso di anticipare al 4 giugno la scadenza per l’iscrizione ai prossimi campionati con una serie di parametri da rispettare. C’è molta attenzione a quello che accadrà soprattutto da parte di quelle squadre che sperano in qualche defezione per poter operare domanda di ripescaggio. La priorietà è per le compagini Under 23 della massima serie con il Milan pronto a presentarla. A frenare però l’ottimismo di chi è convinto che il sistema possa perdere diverse società, è il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicola Binda che dichiara: “Martedì 4 c’è il termine per le iscrizioni ai campionati (le squadre nei playoff avranno tempo fino all’11): scadenza anticipata per evitare di arrivare a settembre con i ricorsi. Già, ma se dovessero farcela tutte? I segnali sono molto positivi in tal senso, sarebbe un risultato storico. L’unico club beffato potrebbe essere il Milan, che ha pronto il progetto U23: ma se non si libera il posto…“