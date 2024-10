Gazzetta dello Sport: ‘Mancato pagamento dei contributi, deferimento per Genoa e Reggina?’

Inizia a circolare sui social e sui vari siti, l’editoriale scritto dal giornalista Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, riguardo il mancato pagamento dei contributi: “Nel campionato scorso sei squadre si sono giocate i due posti della promozione diretta fino alle ultime tre giornate. Adesso il Frosinone ha quasi chiuso i conti, visto il +12 sul terzo posto (+11 sul secondo) maturato dopo le sconfitte di Genoa e Reggina.

Che tra l’altro questa settimana potrebbero ricevere il deferimento per il mancato pagamento dei contributi: la vicenda Genoa è già emersa, quella sulla Reggina è pronta a esplodere. Con conseguente -2 in classifica. Tutto andrebbe a beneficio del Südtirol…“.

Per la Reggina, la questione riguarda il mancato pagamento dei contributi da parte della vecchia società, con l’avvio della procedura di concordato con il Tribunale di Reggio Calabria comunicata qualche mese addietro dalla società attuale. Vedremo quali saranno gli sviluppi, tenuto conto che la Federazione ha una sua regolamentazione. Si attendono notizie dal club di Via delle Industrie, ma trapela fiducia. E comunque deferimento non significa automaticamente penalizzazione. Il primo passaggio dovrebbe prevedere un confronto tra la Federazione ed il Tribunale di Reggio Calabria.