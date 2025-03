Mercato del lavoro in Calabria, Lo Papa: ‘Servono maggiori controlli e più Ispettori’

“Sono oltre 120 mila gli addetti della Grande Distribuzione (Gdo) in Calabria. E diverse sono le segnalazioni che ci arrivano di situazioni insane o ai limiti della legalità”.

Lo afferma il Segretario Generale di Fisascat Cisl Calabria Fortunato Lo Papa, che spiega:

“Quanto avvenuto qualche mese fa in un supermercato del catanzarese con paghe da miseria e soldi da restituire a fine mese, non è che la spia di un sottobosco di sfruttamento e ‘caporalato’, spesso non denunciato per il timore di perdere il posto di lavoro seppur sottopagato, senza diritti e scarse prospettive per il futuro, specie pensionistico. Ecco perché servirebbero maggiori controlli e più Ispettori del Lavoro ”.

“Serve sicuramente – aggiunge Lo Papa – ripensare la liberalizzazione del mercato del lavoro. L’apertura 356 giorni l’anno degli esercizi commerciali non trova risposta se non in una logica di profitto che schiaccia il diritto del lavoratore ad una buona qualità della vita, ad avere spazi per la famiglia, la salute e lo svago”, afferma il sindacalista che spiega come “il mondo del commercio ha cambiato volto negli ultimi decenni. Le botteghe e il commercio e al dettaglio hanno poco ossigeno lì dove la fanno da padrone le grandi catene e il commercio on line, con un progressivo svuotamento dei piccoli centri e una conseguente polverizzazione dei servizi”.