Gelbison-Reggina: il primo dato dei biglietti venduti nel settore ospiti

La Reggina si prepara ad affrontare una delle sfide più delicate del suo percorso che si spera porti verso la vetta più alta della classifica. Si gioca contro la Gelbison, squadra che sta attraversando un buon momento di forma e prima formazione in stagione ad aver violato il Granillo. La partita, che si disputerà sul terreno di gioco dello stadio Valentino Giordano di Castelnuovo Cilento, si preannuncia difficile per gli amaranto, chiamati a mantenere l’imbattibilità delle ultime otto giornate e il cammino vincente. La Reggina, infatti, è alla ricerca della sua nona vittoria consecutiva, una striscia che per necessità bisogna portare avanti.

Non solo la qualità dell’avversario, ma anche il campo di gioco, può rappresentare un ostacolo non indifferente, avendo dimensioni più ridotte rispetto a tanti altri. Bisognerà preparare il match tenendo conto anche di questo aspetto, inutile aggiungere che se ne occuperà mister Torrisi.

Leggi anche

Per i tifosi amaranto, la trasferta non sarà delle più comode. Sono stati messi a disposizione 342 biglietti per il settore ospiti, posizionati nella tribunetta coperta dello stadio. Al momento, sono poco più di 50 i biglietti venduti, ci sono ancora diversi giorni a disposizione e non è possibile fare previsioni definitive sul numero di tifosi che saranno presenti. Nonostante le difficoltà logistiche, l’entusiasmo e l’attaccamento per la squadra sono indiscutibili e quindi non è in dubbio che i supporter amaranto faranno sentire la loro presenza.

Leggi anche

La partita contro la Gelbison, come detto, sul piano strettamente tecnico e tattico si presenta come una delle più complicate, ma rappresenta un’altra opportunità per consolidare la serie positiva della Reggina e continuare a sognare la promozione. Gli amaranto dovranno affrontare con determinazione questa trasferta difficile, consapevoli che ogni vittoria li può avvicinare sempre di più all’obiettivo finale.