Calciomercato: l’ex Reggina Fabbian lascia il Bologna ma rimane in serie A

E’ arrivato alla Reggina dal settore giovanile dell’Inter. Quella segnalazione giunta all’allora tecnico Pippo Inzaghi che per una serie di coincidenze e necessità è costretto a gettarlo nella mischia. Gioca e non esce più, conquista a suon di gol (8 in totale) e prestazioni la maglia da titolare, inamovibile. Era facilmente immaginabile il passaggio successivo alla serie A e ad arrivare prima degli altri è il Bologna. Grandi stagioni anche con i rossoblu, 71 presenze molte da subentrato e 10 reti, mica poco per un centrocampista tra l’altro molto giovane, ma con il vizietto del gol. Adesso il passaggio alla Fiorentina, un prestito con obbligo di riscatto.