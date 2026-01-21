Gelbison-Reggina: info prevendita settore ospiti
La società di casa indica il numero di posti disponibili
21 Gennaio 2026 - 15:42 | Comunicato Stampa
Al via la prevendita del settore ospiti (342 posti) dello stadio “Valentino Giordano” di Velina di Castelnuovo. I biglietti possono essere acquistati esclusivamente presso il rivenditore Bcenters via sbarre centrali 260, 89133 Reggio Calabria.
Biglietto Intero € 10,00 + € 1 di commissione. Non sarà possibile acquistare il biglietto allo stadio il giorno della gara.