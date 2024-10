Gemellaggio tra Scalea e il comune belga Bree

Prende atto il comitato gemellaggi del comune di Scalea.

Il 16 febbraio, presso la sala consiliare, si è svolta la prima assemblea plenaria degli aderenti al comitato gemellaggi, presieduta dal Sindaco Gennaro Licursi e coordinata dall’assessore al Turismo Eugenio Orrico.

Presenti all’assemblea, membri ed esponenti delle associazioni del territorio, più una folta partecipazione di Polacchi residenti a Scalea.

Il Comitato che da regolamento prevede la partecipazione propositiva delle minoranze consiliari, ha visto l’adesione gradita del consigliere di minoranza di Municipalità e Cittadinanza, Francesco Di Lorenzo, del Presidente del consiglio comunale, l’avv. Achille Tenuta, e di tutta la maggioranza consiliare al completo. L’apertura dei lavori coordinata dall’assessore Eugenio Orrico, ha messo subito sul tavolo la notizia che il Comune di Bree in Belgio ha approvato, con piena unanimità del consiglio comunale, il gemellaggio con il comune di Scalea.

“La notizia è stata annunciata dalla dott.ssa Marijke Vanbiervliet dell’AICCRE , – ha detto l’assessore Eugenio Orrico,- direttamente al mio uffico e nei prossimi giorni, il Borgomastro della città di Bree invierà una lettera ufficiale per iniziare il cammino del gemellaggio”.

A seguito della notizia soddisfazione è stata espressa da tutta l’assemblea e si è dato il via ai lavori di costituzione direttivo del comitato.

Il Sindaco Gennaro Licursi, dopo la relazione tecnica di Antonio Pappaterra, nominato, allo stesso tempo, vice Presidente del consiglio direttivo, ha preso atto della presenza effettiva degli aderenti ed, insieme ai consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, ha costituito il consiglio direttivo in base al regolamento approvato dal consiglio comunale, eleggendone 5 dall’assemblea presente all’avvio del sodalizio. Ribadendo che il comitato non ha poteri decisionali sulla facoltà di gemellarsi e di decidere sugli atti amministrativi e che lo stesso comitato svolge essenzialmente la funzione di una consulta cittadina, finalizzata a suggerire ed a supportare il consiglio comunale di Scalea nelle relazioni internazionali in atto, il consiglio direttivo è stato cosi composto: Presidente il Sindaco di Scalea, Gennaro Licursi, Vice Presidente Antonio Pappaterra, coordinatore del comitato l’assessore Eugenio Orrico, consigliere Giovanni Le Rose ( Pro Loco Scalea), consigliere Antonella Maiorano ( maggioranza), consigliere Francesco Di Lorenzo ( minoranza). L’assemblea cittadina presente, a maggioranza ha eletto come consiglieri: Izabela Szszzygiel ( comunità polacca residente), Bozena Wolcz (comunità polacca residente), Franco Pintus ( maestro fids), Nicola Galiano e Clementina Grisolia ( ass. banca del tempo).

Il Sindaco Gennaro Licursi si è complimentato con il comitato invitandolo a supportare l’amministrazione comunale anche nelle altre iniziative. “La partecipazione – ha dichiarato il Sindaco Licursi- è la nostra carta fondamentale per la crescita del paese”.

All’invito espresso dallo stesso Sindaco, il rappresentate della confraternita del cavalieri templari di S. Giovanni Paolo II, il dott. Antonello Troya, membro del comitato del gemellaggio di Scalea, ha espresso la volontà della confraternita di offrire ed edificare un parco dedicato a Karol Woityla per la città di Scalea , attraverso l’opera dei cavalieri presenti nel comprensorio tirrenico suscitando cosi benevolo accoglimento anche fra i polacchi residenti