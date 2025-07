Sarà una giornata storica per Reggio. Totti, i campioni del mondo e tanta Reggina

“Sabato 6 settembre sarà una giornata storica per tutta la città”.

Con queste parole il Sindaco Giuseppe Falcomatà ci ha convinto e stimolato ad organizzare il raduno di Operazione Nostalgia a Reggio Calabria.

Abbiamo subito apprezzato l’entusiasmo del Sindaco e dell’Assessore Carmelo Romeo perché organizzare un evento come questo per noi di Operazione Nostalgia è davvero complesso e se non hai il supporto della città è veramente difficile.

“Il Granillo quel giorno sarà una bomboniera, stiamo ultimando i lavori per questo grande evento che porterà nella nostra città giocatori che hanno fatto la storia del calcio italiano e mondiale.

Vedere al Granillo giocatori come Francesco Totti, Campioni del Mondo di diverse nazionalità e giocatori che hanno scritto pagine indelebili della Reggina scatenerà un mix di emozioni per tutti, Reggio Calabria sarà all’altezza della situazione e regaleremo una serata indimenticabile a tutti i cittadini di Reggio Calabria e a tutte le persone che arriveranno da fuori“.

Ecco, questo ci riempie di gioia perché dal primo giorno a Reggio Calabria ci siamo sentiti a casa nostra.

E ringraziamo tutte le persone che stanno lavorando affinché il Granillo quel giorno sarà all’altezza di un evento così!