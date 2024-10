Le gemelle Scarpari al Cilea con il cantante internazionale Roberto Kel Torres

Lunedì 27 gennaio, alle ore 15.00, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nei locali del Teatro “F. Cilea”, a Reggio Calabria, in via Corso Garibaldi, le gemelle Chiara e Martina Scarpari e il cantante internazionale Roberto Kel Torres presenteranno in anteprima nazionale il loro nuovo singolo.

Il brano si intitola “Solo tu” e sarà eseguito in occasione della rassegna musicale dedicata a Mino Reitano, che si terrà lo stesso 27 gennaio, alle ore 20.30, a Reggio Calabria. Il brano sarà subito disponibile per l’ascolto sui più importanti store musicali e sarà distribuito in Italia, Germania e Russia.

Nel corso della presentazione interverranno: Roberto Kel Torres e le gemelle Chiara e Martina Scarpari.

BIOGRAFIA ROBERTO KEL TORRES

Si dice che Roberto abbia iniziato a cantare ancor prima di riuscire a parlare. Ispirato da suo padre, anch’egli cantante, Kel Torres ha scoperto la sua passione e il talento per la musica in tenerissima età. A soli tre anni è già una star a Cuba, dove si esibisce davanti alla sua famiglia e ai suoi amici.

Da adolescente inizia a cantare in vari gruppi regionali e a 17 anni entra a far parte della Cuban National Opera de La Habana. Qui acquisisce una solida formazione classica, che è ancora la base per le sue doti musicali.

Per quattro anni si esibisce come cantante d’opera a Cuba, andando in tournée in Austria e in Spagna. Ma la musica popolare continua ad esercitare su grande fascino su Roberto che quindi decide di dedicarsi anche agli spettacoli di danza partecipando al musical internazionale Havana Night, che lo porta a Las Vegas (USA) e in diverse città della Germania.

Dal 2007 si stabilisce proprio in Germania, formando la ‘Kel Torres Band’, costituita unicamente da cinque musicisti. Dopo esser diventato molto popolare fra la comunità tedesca appassionata di salsa riesce a guadagnarsi l’ammirazione del grande pubblico, colpito dalla rara capacità di comporre e cantare le canzoni di salsa in lingua tedesca, oltre che nella sua lingua madre spagnola. La sua hit “Alle lieben Berlino” è un meraviglioso esempio di questa commistione tra ritmi latini e lingua tedesca.

Nel frattempo collabora con grandi nomi dello show-business, come il produttore e regista americano Kenny Ortega e diventa un ospite fisso della radio e della televisione tedesca.

Nel 2013 si impone all’attenzione internazionale vincendo il Festival Internazionale New Wave (Новая Волна in russo) a Jurmala, in Lettonia. Nel prestigioso concorso canoro pansovietico riesce a sbaragliare la concorrenza di altri 16 cantanti e gruppi provenienti da diversi paesi, davanti ad una platea oltre 200 milioni di telespettatori.

Attualmente Roberto lavora come ospite in varie trasmissioni televisive e si esibisce, con i suoi concerti, in Germania, Spagna, Olanda, Svizzera, Russia, Lettonia, Kazakistan, Armenia, Ucraina, Azerbaigian e da domani anche in Italia.