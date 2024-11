Gennaro Calabrese torna a teatro per raccontare l’Italia.

di Laura Maria Tavella – L’Accademia del Tempo Libero di Reggio Calabria ospiterà il noto comico reggino, prima del grande debutto del suo nuovo spettacolo “Torno a scuola” che, da aprile prossimo, toccherà tutti i teatri italiani.Sabato 1 Febbraio, alle ore 18, Gennaro Calabrese rispolvera il meglio del suo repertorio mettendo in scena un vero e proprio show per l’Accademia del Tempo Libero. E sarà un piacere per il sodalizio reggino offrire ai propri soci una serata di comicità farcita di musica, monologhi e momenti di pura satira. Ad essere presi di mira dal noto show man saranno i big del mondo dello spettacolo, dello sport, della politica. Gennaro “punzecchierà” i personaggi più illustri del nostro Paese affrontando temi attuali e questioni scottanti senza tralasciare gli omaggi ai grandi miti della storia del cinema e della tv. “Lo spettacolo L’Italia vista da mille voci non è altro che un viaggio satirico nel cuore del costume italiano, attraverso le voci di numerosi personaggi famosi ma anche un excursus parallelo nelle controversie della nostra società – afferma l’attore Calabrese – Come dico sempre non è facile far ridere ma con questo spettacolo riesco a tirar fuori il meglio di un’Italia che potrebbe davvero dare molto di più ai giovani, ai professionisti, a tutti coloro che non sposano l’idea di dover per forza emigrare verso altri Paesi ma vogliono e lottano con tutte le loro forze per restare qui e contribuire allo sviluppo di questa terra”.L’imitatore sarà accompagnato sul palco dal corpo di ballo composto dalla coreografa Valeria Palmacci e Licia Cricchi e seguito al mixer dalla Nicolosi Production. Gennaro Calabrese, già conosciuto al grande pubblico per il programma satirico “Gli Sgommati”di Sky Uno, ha recentemente ottenuto il premio “Massimo Troisi” al festival internazionale del cinema “Mendicino Corto”, nota kermesse giunta all’ottava edizione e che quest’anno ha visto nel novero dei big per la sezione cabaret trionfare il nostro attore reggino.