Genoa-Reggina: un infortunio importante, ma anche due recuperi per Gilardino

La brutta notizia è rappresentata dallo stop praticamente per tutta la stagione dell’esterno Haps, sotto i ferri per la riduzione della frattura al perone. Un ruolo, quello della corsia sinistra, condizionato fortemente dagli infortuni in casa Genoa, dopo quello serissimo di Pajac. Ma mister Gilardino può comunque ritrovare il sorriso perchè sono pronti al rientro proprio contro la Reggina i due forti ed esperti della categoria Aramu ed il bomber Coda, anche se quest’ultimo con il tecnico ex campione del mondo, non ha trovato moltissimo spazio.

