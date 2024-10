Genoa-Reggina: le indicazioni di Inzaghi, la probabile formazione amaranto

La Reggina riparte in campionato contro l’avversario peggiore. Il dopo sosta riserva sempre delle incognite e si spera che questa volta sia la squadra amaranto ad uscirne bene contro la squadra più in forma del momento e lanciatissima verso la promozione in A. Una rosa di altissimo livello quella a disposizione di Gilardino, il tecnico prelevato dalla Primavera che ha cambiato decisamente l’andamento della stagione per i rossoblu. Ci sarà una spinta imperiosa da parte del pubblico di casa che in fatto di presenze farà registrare il record stagionale, massiccia la risposta anche nel settore ospiti. Gli amaranto provano a rialzare la testa dopo un ciclo di gare in cui si sono raccolte tante sconfitte. Si ipotizzava un cambio di modulo che invece potrebbe non avvenire. Sembra significativa la dichiarazione di Inzaghi in presentazione del match: “Non sono i moduli a fare la differenza, ma l’atteggiamento e l’interpretazione“, insieme a questo l’indisponibilità dell’esterno Pierozzi come ipotetico esterno nei cinque di centrocampo. Ed allora è probabile che si vada avanti con il 4-3-3 ma con maggiore prudenza.

REGGINA: Colombi, Cionek, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian (Crisetig), Majer, Hernani; Rivas, Strelec, Menez. All. Inzaghi