Serie B: Genoa-Reggina è sfida tra ex bomber, Gilardino favorito su Inzaghi per i bookmakers

Da una parte una squadra in serie utile da dicembre, dall’altra una che, nonostante la crisi, vede ancora vicine le posizioni che contano. Genoa-Reggina è a tutti gli effetti uno scontro ad alta quota, con vista sulla promozione in A. Gli uomini di Gilardino hanno consolidato il secondo posto, ma una sconfitta potrebbe permettere alle inseguitrici di avvicinarsi; dall’altra gli amaranto hanno bisogno dei tre punti per provare a uscire dal periodo più nero della stagione. I bookmaker vedono però avanti i rossoblu, avvantaggiato dal fattore casa: l’«1» è visto a 1,65 su BetFlag e Goldbet e a 1,67 su 888sport, contro la vittoria ospite che va da 4,95 a 5,75. Nel mezzo la quota del segno «X», offerta a 3,60.

A Marassi è sfida da Under, opzione che prevale a 1,57, mentre un esito con almeno tre reti vale 2,25 la posta. Alto anche il Goal, che si attesta a 2,15 contro il No Goal a 1,63. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole c’è l’1-0 in favore del Genoa, proposto a 5,15, seguito dal 2-0 a 6,85. Il pareggio per 1-1 si gioca a 7,30, mentre un risultato a reti bianche vale 7,55 la posta. Una vittoria esterna della Reggina per 0-1 è vista invece a 12.