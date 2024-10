L’estate di Gente in Aspromonte sarà ricca di escursioni, uscite ed eventi dedicati ai soci e amanti dell'escursionismo

Gente in Aspromonte inaugura la stagione estiva con un bellissimo itinerario, interessante sia dal punto di vista paesaggistico che naturalistico. Si camminerà attorno alla cima che, con i suoi 1956 m, è la più alta dell’Aspromonte. Si procede in un piacevole ambiente aperto, caratterizzato dalla presenza del ginepro (Juniperus communis).

Poi, in prossimità della vetta, i faggi e gli abeti, a causa della neve e del vento, diventano sempre più radi e bassi fino a scomparire verso la sommità quando all’escursionista apparirà la statua del Cristo benedicente e, subito dopo, la pietra e il bronzo della “Rosa dei Venti” che adornano Montalto.

E l’estate di Gente in Aspromonte sarà ricca di escursioni, uscite ed eventi dedicati ai soci e anche a coloro che desiderano accostarsi per la prima volta al mondo dell’escursionismo.

Con il progetto “In Cammino Nel Parco”, ideato e promosso dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte nell’ambito del più ampio programma “Luci sul Parco”, le associazioni storiche del territorio condurranno tutti gli appassionati della natura alla scoperta della bellezza del nostro Aspromonte che sarà percorso a 360°,dal versante tirrenico, a quello ionico.

Il 13 luglio toccherà a Gente in Aspromonte condurre l’escursione lungo il Sentiero delle Otto Fontane nel territorio di Ciminà, ma il calendario delle escursioni previste si aprirà già questa domenica: il GEA Gruppo Escursionisti d’Aspromonte, con “Zervò, il Lungo Filo della Storia”, un’escursione tutta da vivere e ascoltare (info GEA – 3497457394)

Tutte le info per l’escursione a Passo Luce – Montalto di domenica 23 giugno e su tutte le attività di Gente in Aspromonte, come sempre, sono disponibili sul sito www.genteinaspromonte.it e sulla nostra pagina Facebook.