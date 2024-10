‘Georgia in Calabria’ tra degustazioni e balli folk a Gallicianò

L'Associazione Georgia in Calabria a Gallicianò tra balli folkloristici e degustazione della cucina calabrese

1 settembre da paura tra balli folkloristici e degustazione della cucina calabrese si è trascorso all’insegna di una sana e corretta integrazione dei popoli presso il borgo grecanico Gallicianò.

Tanto soddisfatto il rappresentante Crea Gianmarco dell’Associazione Georgia in Calabria, che per problemi familiari non è potuto esserci ma è stato presente col cuore a questa escursione.