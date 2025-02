Gerace alla BIT di Milano: promozione del marchio “The Norman Dream”

Il Comune di Gerace partecipa alla BIT di Milano 2025 per promuovere "The Norman Dream", tra storia, cultura e innovazione turistica

Dal 9 all’11 febbraio 2025 , il Comune di Gerace parteciperà alla BIT di Milano , una delle più importanti fiere del turismo internazionale, per promuovere e rafforzare il brand “The Norman Dream” .

Fortemente sostenuto dal Sindaco Rudi Lizzi e dall’ Assessore alla Cultura e al Turismo Marisa Larosa , questo progetto rappresenta un ponte tra il passato e il futuro, unendo il patrimonio storico millenario del borgo con le nuove forme di turismo esperienziale e tecnologico .

Il ruolo di Ruggero il Normanno e le nuove tecnologie

L’ Assessore Marisa Larosa ha descritto in varie occasioni Ruggero il Normanno come una sorta di Virgilio moderno , capace di guidare i visitatori attraverso la storia di Gerace, un luogo in cui le pietre parlano e la memoria diventa esperienza viva, grazie all’uso di strumenti innovativi come realtà aumentata, ologrammi e percorsi digitali interattivi .

Gerace: CITTÀ MILLENARIA, un patrimonio senza tempo

Gerace, uno dei Borghi più belli d’Italia , è un luogo dove la storia si respira ad ogni angolo. Questo straordinario contesto conserva una stratificazione storica unica :

Eredità bizantina : visibile nelle chiese e nei dettagli architettonici che raccontano un’epoca di intensa spiritualità.

: visibile nelle chiese e nei dettagli architettonici che raccontano un’epoca di intensa spiritualità. Influenza normanna : sotto Ruggero il Normanno , Gerace divenne un centro di potere strategico, con costruzioni imponenti come la Cattedrale dell’Assunta , la più grande della Calabria, che domina il borgo con la sua maestosità.

: sotto , Gerace divenne un centro di potere strategico, con costruzioni imponenti come la , la più grande della Calabria, che domina il borgo con la sua maestosità. Epoca aragonese e rinascimentale : il borgo si arricchì di palazzi nobiliari, portali scolpiti e fortificazioni che ancora oggi affascinano i visitatori.

Il borgo è un museo a cielo aperto , dove le architetture religiose e civili si fondono con il paesaggio suggestivo dell’Aspromonte , affacciandosi sulle coste ioniche .

Un luogo capace di sorprendere con le sue mille sfumature : il marroncino chiaro delle pietre medievali illuminate dal sole, il verde intenso della natura circostante, fino all’azzurro del cielo e del mare .

Il Sogno Normanno: un turismo che emoziona

“Il sogno normanno” non èfilosofia di viaggio che uniscetradizione e innovazione . La narrazione della città si sviluppa attraverso 7 dimensioni , che valorizzano il patrimonio storico , il tessuto economico e umano locale :

Antichi Mestieri : il sapere degli artigiani, dalle ceramiche agli intrecci di vimini.

: il sapere degli artigiani, dalle ceramiche agli intrecci di vimini. Città Millenaria : un viaggio tra epoche e dominazioni.

: un viaggio tra epoche e dominazioni. Gioiello Bizantino : le tracce di una grande civiltà.

: le tracce di una grande civiltà. Respiro della Natura : Gerace immersa nella bellezza del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

: Gerace immersa nella bellezza del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Villaggio del Gusto : sapori autentici e tradizioni enogastronomiche da riscoprire.

Questa narrazione immersiva , già apprezzata dai visitatori, si arricchisce di strumenti digitali , trasformando la visita in un viaggio emozionante nel tempo, guidato dal leggendario Ruggero il Normanno .

Gerace alla BIT di Milano: un appuntamento imperdibile

Alla BIT di Milano , dal 9 all’11 febbraio 2025 , il Comune di Gerace presenterà le sue esperienze di turismo culturale, enogastronomico e naturalistico , consolidando la sua posizione tra le mete più affascinanti del Sud Italia .

L’ Assessore alla Cultura e Turismo Marisa Larosa , che sarà presente alla fiera, racconterà Gerace al mondo con un’identità chiara e riconoscibile , capace di attrarre viaggiatori curiosi , attenti alla sostenibilità e alla bellezza autentica .

Il sogno normanno – video

Un’opportunità per tutta la comunità

Partecipare a fiere internazionali come la BIT di Milano significa creare connessioni , aprire nuove opportunità e dare visibilità al nostro territorio . Gerace non è solo una meta da visitare, ma un borgo vivo , che cresce grazie alla sinergia tra le istituzioni, gli operatori del turismo e la sua comunità .

L’ amministrazione invita tutti i cittadini, gli artigiani , le imprese e le associazioni a sentirsi parte attiva di questo percorso comunale, contribuendo a valorizzare il nostro patrimonio e la nostra identità .

Ogni esperienza locale , ogni tradizione e ogni racconto condiviso arricchisce il viaggio dei visitatori e rafforza il legame tra Gerace e il mondo .

“The Norman Dream” continua, e il viaggio nel cuore di Gerace è pronto a emozionare ancora.

Un invito alla partecipazione collettiva

Per rendere questa iniziativa davvero inclusiva , invitiamo i cittadini di Gerace a comunicare il proprio punto di vista e le proprie idee. Ogni suggerimento sarà utile per rafforzare il nostro impegno verso una comunità più coesa e solidale .

? È possibile scrivere alla mail:comunicazione @comune .gerace .rc .it .