Gerace: Lizzi e Macrì annunciano l’impegno politico per le prossime elezioni comunali

“In questi giorni di Festa, durante i quali ci richiamiamo al Natale, che è da sempre sinonimo di famiglia, bontà e buoni propositi, io e il mio amico Giuseppe Macrì, abbiamo deciso di annunciare con questo breve video, pubblicamente e formalmente, il nostro impegno politico per le prossime elezioni comunali”.

Inizia così il video con cui Rudi Lizzi e Giuseppe Macrì annunciano il nome della nuova lista civica con la quale correranno per le prossime elezioni comunali nella città di Gerace. Insieme a Lizzi e Macrì c’è un gruppo di persone che uniti hanno voglia di fare bene e sempre meglio per Gerace e soprattutto per i cittadini.

L’annuncio di Macrì e Lizzi

Prosegue Lizzi rivolgendosi direttamente ai cittadini “Da questo spirito di condivisione e volontà di fare, nasce il nome del nostro gruppo: “con voi per Gerace”. Il nostro intento con questa lista civica è di mettere, o meglio rimettere, voi al centro del nostro operato. Perché è per voi, con voi e soprattutto grazie a voi, che noi abbiamo avuto in passato, e ci auspichiamo di avere in futuro, l’onore di amministrare la nostra amata città”.

Con questo video Lizzi e Macrì ufficializzano la loro unione per questo nuovo percorso politico, e infatti Macrì nel suo intervento afferma:

“Oggi sono qui insieme a Rudi per rinnovare il mio impegno con voi e per voi nella vita politica della nostra città. Da anni, come ben sapete, il mio impegno è rivolto verso di voi cittadini con l’intento di fare bene quello che serve per tutti noi. Mi avete sempre visto al fianco di altre coalizioni nelle passate elezioni politiche degli ultimi 20 anni, oggi mi vedete ad appoggiare Rudi nella sua candidatura a sindaco, questo perché ritengo che politicamente sia arrivato il momento di dare davvero spazio ai giovani, alle nuove idee ed ai nuovi modi di fare politica”. Continua dicendo: “Non dico con persone nuove perché anche nella nostra lista ci sono e ci saranno persone con esperienza pregressa, ma dico con nuovi punti di vista per dare un respiro diverso alla cosa pubblica”.

‘Con voi per Gerace’ il nome della lista

Concludendo il discorso Lizzi precisa “Non vogliamo avere la presunzione di non sbagliare ma vogliamo assicurarvi che saremo attenti, vigili e aperti ad ogni vostra segnalazione. Questa lista vuole essere trasparente, consapevole, coerente e aperta all’ascolto del cittadino. Naturalmente abbiamo dei punti fermi del nostro programma ma il nostro intento è scriverlo con voi ascoltando le vostre reali necessità. Per questo il nostro nome è legato ad un libro e una penna, vogliamo scrivere con voi il futuro di Gerace”.

Questo come annunciato nel video è solo il primo di una serie di video che il gruppo Con Voi Per Gerace farà nei prossimi mesi per informare i cittadini di Gerace sulla futura programmazione del gruppo , dice Lizzi “affinché abbiate tutti gli strumenti utili per scegliere al momento del voto chi realmente ascolta e prende a cuore le vostre esigenze.” Proprio per questo è stato attivato un indirizzo email dedicato convoipergerace@gmail.com

Il video delle dichiarazioni disponibile su Youtube al seguente link (CLICCA QUI) e sulle pagine social del gruppo su Facebook e Instagram.