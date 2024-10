A Gerace la sesta edizione edizione del Falò dell’amicizia

Si è svolto sabato 11 novembre 2017 in cda Passo Zita ( Gerace) , in occasione della festa di San Martino , il sesto falò dell’amicizia , organizzato dall’ACTST .

Come ogni anno sono stati offerti gratuitamente del buon vino , castagne e zeppole al pubblico presente.

L’evento organizzato con il patrocinio dell’EPNA e del Comune di Gerace , quest’anno acquista maggior rilievo per la comunità, grazie alla collaborazione dell’ Ass. Culturale Leggendo Tra Le Righe che , insieme all’ACTST , si è fatta promotrice di una raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore da donare alla scuola primaria di Vene , e quindi alla comunità tutta .

“ Questa idea nasce in seguito ad un evento organizzato a settembre qui a Gerace, un incontro divulgativo sulle manovre di disostruzione e primo soccorso “ dichiara Marisa Larosa ( presidente LTLR) “ in quell’occasione si è pensato insieme all’ACTST di organizzare una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di un defibrillatore da donare alla comunità appartenente alla scuola primaria di Vene. Un piccolo grande aiuto per una comunità che vuole restare nel proprio territorio, dove la scuola rappresenta il punto di incontro centrale per le varie attività.”.

La serata è stata accompagnata da musica popolare ( organetto , tamburello ) e karaoke, terminando con la degustazione di vari dolci .

“Ringraziamo i numerosi partecipanti per la generosità dimostrata per questa iniziativa” conclude il presidente dell’ACTST Gianluca Canfora ”Diamo appuntamento al prossimo anno con il Falò dell’amicizia