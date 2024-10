Gerace, inaugurata sede distaccata dell’Ass. Culturale Magna Grecia di Pieve Emanuele

L’Associazione Culturale Magna Grecia di Pieve Emanuele ha inaugurato la sede distaccata di Gerace nel cuore del borgo medievale, tra gli amabili dedali di antiche vie e il caratteristico paesaggio della locride che fu approdo dei primi coloni greci.

L’apertura si è tenuta sabato 29 giugno 2019, alle ore 18.30. Pasquale Casile, vice Presidente dell’Associazione, nonché responsabile culturale della sede operativa di Gerace, ha presentato e moderato una speciale opportunità di incontro ed unione con la più diretta erede della cultura magno-greca: la Comunità greca di Calabria. Portavoce della più autentica grecità del nostro territorio, essa è il passato ancora presente che, per sopravvivere, combatte pacificamente con le sole armi della propria cultura, della trasmissione della stessa in nuovi orizzonti di ricerca e di attualità, con la propria lingua scrigno di sapienza e saggezza, con le tradizioni in controtendenza alla fretta di un mondo che non ha tempo per occuparsi dell’animo.

Per l’occasione si sono riuniti numerosi ed autorevoli ospiti che, quotidianamente, rivolgono il loro impegno alla tutela e diffusione dell’intero patrimonio calabro greco. La serata ha avuto inizio con i saluti del Sindaco di Gerace Giuseppe Pezzimenti e del Presidente dell’Associazione Culturale Magna Grecia di Pieve Emanuele Stefano Scuncia. A seguire, la benedizione dei locali ad opera di Padre Cucinotta, con l’antico rito greco-bizantino, svoltosi di fronte alla preziosa Icona di San Michele Arcangelo, realizzata per dono dal maestro Mimmo Candela.

Dopo il momento religioso, una toccante intonazione degli inni nazionali di Italia e Grecia ne ha sottolineato il legame e il comune sostrato che è alla base di una riabilitata koinè. Il sacro è stato ulteriormente onorato con la messa a dimora dell’Ulivo bianco del Krisma, varietà rara, che producendo olive bianchissime per usi rituali, rievoca liturgie di bizantina memoria. L’ulivo è stato gentilmente donato da Nino Sigilli, appartenente al gruppo Kepos – il giardino delle meraviglie, per la tutela della biodiversità autoctona in Calabria.

Nel frattempo, le tinte della spiritualità si sono unite al crepuscolo che, regalando la carezzevole brezza alzatasi dalla valle adiacente la nuova sede, ha lanciato letteralmente in volo lo sguardo tra cielo, verdi declivi e il mare all’orizzonte.

INTERVENTI

Ad arricchire questo momento ieratico si sono susseguiti i seguenti interventi: Anna Barcellini (Funzionario Dipartimento Presidenza Ufficio Emigrazione); Daniele Macris (Pres. Comunità Ellenica dello Stretto – Messina-Calabria); Pierpaolo Zavettieri (Sindaco di Rogudi in rappresentanza dei comuni dell’area Grecanica); Salvatore Dieni (Pres. Ass. Cult. Delia-Bova Marina); Carmelo Nucera (Pres. Circolo Cult. Apodiafazzi-Bova); Nino Cannatà(Regista-Scenografo, responsabile Associazione Lyriks e curatore eventi La Villa Academy – Cittanova); Orlando Sculli (Pres. Ass. Cult. Rudina-Ferruzzano e curatore del Progetto Kepos); Domenico Carteri (Artista, Ideatore Casa-Museo Villa Zephyros – Ferruzzano); Salvino Nucera (Poeta, Scrittore e Docente del Calabrogreco); Bruno Traclò (Studioso, Parlante ed Esperto di Lingua e Cultura Calabrogreca); Salvatore Greco (Architetto-Designer dell’Ordine degli Architetti di RC); Vincenzo Cataldo (Scrittore, Saggista e Storico – Università di Messina); Mario Diano (Pres. Corsecom Org. Sociali-Culturali – Riviera Gelsomini Locride).

Al termine degli interventi, il cielo geracese si è coperto di stelle e con esse si è diffusa la musica ellenica di moderni cantori che hanno avvolto di poesia un piacevole simposio, tra vino e cibi tipici della greca ospitalità. L’evento ha mostrato uno spaccato di società davvero esemplare che, all’alto spessore culturale e sociale, ha coniugato armonia e convivialità nel nome di un rinnovato impegno per la lingua dei greci di Calabria.

Fonte: Vita Demaio