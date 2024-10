Reggina, Denis in gran forma: nel mirino il suo record con l’Atalanta

Il Tanque non ha intenzione di rallentare

German Denis vive una seconda gioventù in quel di Reggio Calabria. Arrivato come punta di diamante nel mercato estivo, non sta affatto deludendo le aspettative. Qualità e quantità fanno da contorno a prestazioni maiuscole condite da reti pesantissime, sempre decisive.

Leggi anche

Numeri importanti per il Tanque in riva allo Stretto, scrive TuttoC.

Leggi anche

Il bomber argentino, ex Napoli ed Atalanta tra le altre, ha nel mirino un suo personale record raggiunto con la “Dea” nell’annata 2012/13, quando concluse la stagione con 15 reti siglate. Fino ad oggi, con la casacca amaranto, le sue segnature sono 10.