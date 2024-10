Neurochirurgia del G.O.M. di Reggio Calabria arriva un traguardo internazionale

Anche in questa fase emergenziale in cui le energie di tutto il personale sono prevalentemente indirizzate alla gestione della pandemia da COVID 19, il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha avuto la possibilità di ben figurare in ambito scientifico a livello internazionale.

Il GOM al Congresso nazionale argentino di Neurochirurgia

La dott.ssa Olga Gervasio della U.O.C. di Neurochirurgia – diretta dal dott. Mauro Campello – è stata invitata a rappresentare il mondo neurochirurgico italiano in occasione del 47° congresso nazionale argentino di Neurochirurgia, meeting congiunto con la Società Italiana di Neurochirurgia e patrocinato dalla World Federation of Neurosurgical Societies, tenutosi in teleconferenza dal 26 al 30 ottobre 2020.

La dott.ssa Olga Gervasio – che è responsabile nazionale della sezione di Neurochirurgia dei nervi periferici per la Società Italiana di NCH (SINch) già da alcuni anni – ha presentato la nostra esperienza aziendale in relazione a ruolo e impiego delle avanzate nuove tecnologie di imaging nell’attuale Microchirurgia dei nervi periferici. Il lavoro è stato condotto in collaborazione con il personale della Neuroradiologia, diretta dal dott. Antonio Armentano, e grazie alla piattaforma online è stato visionato dai neurochirurghi di tutto il mondo.

Ringraziamo il personale medico, gli infermieri e gli OSS della Neurochirurgia per questo ulteriore traguardo.