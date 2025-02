Due giovani reggini rivoluzionano il marketing:nasce Gestalt Agency

Nel panorama del marketing digitale, dove spesso la creatività viene soffocata da strategie standardizzate, nasce Gestalt Agency, un’agenzia che fa della connessione tra idee e persone il suo principio fondante.

Con un approccio che unisce visione, metodo e sperimentazione, Gestalt Agency si propone di ridefinire il concetto di marketing per aziende e professionisti che vogliono crescere nel digitale senza perdere autenticità e identità.

“Crediamo che il tutto sia più della somma delle sue parti. Il marketing non è un elenco di strumenti, ma un ecosistema dove strategia, emozione e innovazione devono fondersi in modo armonico per generare un impatto reale”. Queste le parole di Davide e Samuele, i due giovanissimi reggini che hanno dato vita a questa nuova realtà.

Un concetto ispirato alla psicologia della Gestalt, che diventa il cuore pulsante dell’agenzia: ogni brand è un sistema complesso, fatto di storie, valori e obiettivi, e solo unendo questi elementi con metodo e creatività si possono ottenere risultati concreti.

Gestalt Agency nasce dall’esperienza e dalla passione di un team di professionisti che hanno deciso di portare un nuovo modello di comunicazione a Reggio Calabria, un territorio in cui la digitalizzazione delle imprese è ancora in evoluzione, ma pieno di potenzialità.

L’agenzia non si limita a gestire social o creare campagne pubblicitarie, ma costruisce strategie su misura, lavorando a stretto contatto con ogni cliente per dare forma a un’identità solida e riconoscibile.

L’agenzia offre soluzioni mirate per imprenditori, aziende e professionisti che vogliono migliorare la propria presenza online attraverso strategie efficaci e innovative.

Gestalt Agency non è solo un’agenzia di marketing, ma un laboratorio di idee e contaminazione creativa. Da questa filosofia nasce Cozy Talks, un format di incontri informali dedicato a freelancer, imprenditori e creativi.

L’obiettivo è creare una community di professionisti in grado di supportarsi, scambiare idee e trovare nuove opportunità di collaborazione. Un nuovo modo di fare networking, senza formalismi, ma con la volontà di costruire connessioni vere.

“Il nostro lavoro non è solo vendere servizi, ma costruire valore. Il futuro del marketing è nell’integrazione tra strategia e creatività, tra tecnologia e umanità. Cozy Talks sarà il primo passo per connettere chi, come noi, crede in questo approccio”.