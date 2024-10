Ghirelli: ‘Le ipotesi percorribili ed una delle preoccupazioni’

Ennesima dichiarazione del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. A breve sarà il momento delle decisioni, intanto la massima espressione della serie C esprime tutta la sua preoccupazione per quello che potrà accadere nell’immediato futuro a Radio Selene, dichiarazioni riprese da tuttoc: “La mia testa è concentrata sulla salute e sulla ricerca delle risorse. Ma una governance saggia deve avere tutte le soluzioni elaborate, nel momento in cui serviranno bisognerà tirarle fuori. Abbiamo tutte le ipotesi percorribili, ma dipende da tanti elementi: primo se si inizia, secondo quando si inizia, terzo quali tempi abbiamo davanti.

Leggi anche

Una delle preoccupazioni più serie che ho è che non ci siano contenziosi, perché questi ci porterebbero davanti ai tribunali e lì la gente ci darebbe un calcio nel sedere. Dobbiamo considerare tutti questi elementi per trovare la migliore soluzione possibile“.