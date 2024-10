Gravina e la nuova ipotesi per chiudere la stagione

In una intervista rilasciata a La Repubblica, il presidente della FIGC parla di altre ipotesi pur si arrivare fino in fondo alla stagione. Dichiarazioni riprese da TMW: “Impossibilità di giocare a Bergamo in caso di ripresa del campionato? Sì. E anche a Milano, a Brescia o a Cremona. Un campionato sotto il Rubicone, senza partite al nord, è una possibilità, ma non in una sola città. Non si possono giocare 10 partite sullo stesso campo in un week-end e servirebbero 20 centri d’allenamento. I calendari dobbiamo snellirli. Per troppo tempo abbiamo rinviato il problema. Ridurre il numero delle squadre sarà un’ipotesi reale”.