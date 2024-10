Ghirelli senza mezzi termini riguardo la notizia delle riforme su serie B e C

Ai microfoni di Italpress, con le dichiarazioni riprese da TMW, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, ha totalmente bollato come fake la notizia riguardante la possibile riforma dei campionati che prevede un allargamento della serie B: “Girano fake news da un po’ di ore su una presunta riforma della Serie C: si dice B1 e B2 e poi dilettantismo: essendo una persona perbene, rispondo in modo civile: nessuna idea più fantasiosa poteva essere partorita. Non esiste semplicemente.

Leggi anche

Senza il volere e la decisione dei sessanta presidenti di Serie C non si va da nessuna parte. La Serie C non si fa invadere da predatori dell’Arca Perduta spalleggiati da qualche “cavallo di Troia” infiltrato tra di noi e disperato per il fallimento del suo progetto economico-finanziario che si gioca tutto puntando come al gioco della roulette su un solo numero. Troppo scoperto il gioco per mostrare subito la sua caducità totale. Noi faremo le riforme in accordo con il presidente federale Gabriele Gravina, mostrando il meglio di chi ragiona a sistema”.