Ghirelli: serie B a 40 squadre? La uccidiamo’

Si torna a parlare di riforme e della necessità di ridurre le squadre a livello professionistico. Ne ha parlato anche il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ai microfoni di Rai Sport, dichiarazioni riprese da tuttoB: “Chi parla di numeri non vuole fare la riforma perché dimentica che noi quattro stagioni fa eravamo 90 squadre e ora siamo 60 e non abbiamo risolto molto. Dobbiamo rispondere ad alcune domande: perché la Serie A non è più competitiva mentre prima era il miglior campionato europeo?.

La B a 40 così la uccidiamo, sarebbe un disastro, anche loro hanno un problema serio di sostenibilità economica, come lo abbiamo noi. Dobbiamo accelerare il processo della formazione dei giovani talenti italiani. Perché i calciatori spesso decidono di andare a giocare in Serie D piuttosto che venire in Serie C? Dobbiamo ragionare sulle regole da mettere in campo. Solo al termine del processo vengono i numeri. Chi parte dai numeri vuole fare polemica, bisogna tornare a pensare al progetto, al sistema, che riguarda tutte le categorie…”.