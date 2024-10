Addio a Battaglia, l’addio del fraterno amico Miseferi: “Giacomo ha seminato allegria ovunque”

Era il 24 gennaio 2019 quando Gigi Miseferi, davanti ad un nutrito gruppo di ragazzi presenti all’interno della nostra redazione, si dedicava ad un’ampia intervista in diretta ai nostri microfoni per ‘Piacevoli Chiacchierate’.

Gigi era solare, sorridente ed entusiasta, come sempre, dispensatore di saggi consigli rivolti ai tanti giovani presenti. Anche in quella data aveva ricordato la figura di Giacomo Battaglia con il sorriso attraverso aneddoti allegri e mai banali.

“Con Giacomo abbiamo diviso tutto. In 32 anni non abbiamo mai litigato per un solo centesimo. Questo dimostra la forte intensità e quanto fosse cementata l’amicizia, il legame fatto degli stessi obiettivi professionali. E’ un momento difficilissimo. Giacomo dorme in un sonno molto profondo”.