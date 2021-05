Il giornalista reggino Giampaolo Latella insignito della Stella di bronzo al merito sportivo

Prestigioso riconoscimento per Giampaolo Latella. Il giornalista reggino ha ricevuto dal Coni la Stella di bronzo al merito sportivo.

"Mi congratulo vivamente con te, augurando che nel prosieguo dell'attività dirigenziale possa conseguire ulteriori traguardi e soddisfazioni", si legge in un passaggio della lettera firmata dal Presidente del Coni Giovanni Malagò.

Giampaolo Latella, attraverso un post su Facebook, ha ringraziato per il riconoscimento ottenuto.

"È una grande gioia e un’emozione. Ancora una volta, ringrazio della fiducia Maurizio Condipodero che mi ha voluto come suo delegato a Catanzaro. Lavorare sul territorio come dirigente del CONI significa far fronte a tante complessità, ma dà l’opportunità di ricevere gratificazioni come questa.

Adesso, più motivato che mai, voglio dare il mio contributo alla squadra di cui sono fiero di far parte. Verso nuovi traguardi", le parole del giornalista reggino.