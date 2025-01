Centri antiviolenza, Giannetta: ‘Che scivolone! La consigliera Bruni, a corto di idee, si intesta quelle degli altri’

Il Consigliere regionale Domenico Giannetta commenta la delusione dei Centri Antiviolenza:

“Ogni tanto non sarebbe male scendere dal piedistallo e invece di dare lezioni su come si fa politica fare un bagno di umiltà, per muovere in punta di piedi i primi passi da legislatore regionale. Che continuando così, rischiano di rimanere anche gli ultimi. Con un po’ di esperienza sul campo e qualche consiglio di navigati compagni di partito, si possono evitare questi boomerang. Impossessarsi della proposta che i Centri Antiviolenza avevano trasmesso al Presidente Occhiuto, all’Assessore al ramo e ai consiglieri di maggioranza e opposizione è stato uno scivolone. La tentazione di politicizzarla, evidentemente, è stata troppo forte”.