Emergenza cinghiali, Giannetta: “Dalla Regione Piano straordinario”

“Emergenza cinghiali, dalla Regione Piano straordinario. Stiamo lavorando su sviluppi innovativi”. Lo dichiara il Presidente della Commissione speciale di Vigilanza in Consiglio regionale, Domenico Giannetta.

“Stiamo vagliando una serie di iniziative innovative per creare nuove opportunità e trasformare una situazione di crisi in una situazione di vantaggio economico, sviluppo sostenibile del territorio e ulteriore slancio al Piano Straordinario adottato dalla Giunta regionale della Calabria il 20 dicembre. Che è già uno strumento validissimo e partecipato per dare una prima risposta, concreta, ad un’emergenza dai contorni sempre più allarmanti a tutti i livelli.