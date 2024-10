Gianni Morandi in concerto a Reggio Calabria

Di Federica Geria – Gianni Morandi, cantautore, attore e conduttore televisivo, considerato una delle colonne portanti della musica leggera italiana, con oltre 50 milioni di album e singoli venduti in tutto il mondo, continua a spopolare sul web coinvolgendo diverse generazioni e gente di ogni età.

Morandi ha da poco lanciato su Facebook la notizia del suo nuovo tour, suscitando gioia e stupore tra i tanti fans.

Tra le numerose tappe sparse in tutta l’Italia non manca Reggio Calabria. Il mitico Gianni infatti sbarcherà nella nostra città col nuovissimo tour 2018 “D’amore D’Autore” nel giorno 15 marzo.

Il cantautore italiano, amato braccio destro di Rovazzi in “Mi fa volare”, ha scritto in un post sulla sua pagina ufficiale Facebook:

“Ciao a tutti. Prima di Natale uscirà il mio nuovo album di inediti e da febbraio in poi terrò una serie di concerti in molte città italiane. Sarà una bella occasione per incontrarci. Per voi, follower e utenti di questa pagina Facebook, c’è la possibilità di prenotare e assicurarsi i biglietti con 24 ore di anticipo sulla partenza delle prevendite, prevista dal 29 agosto alle ore 15. Se qualcuno di voi fosse interessato, lunedì a partire dalle ore 16, potrà trovare su questa pagina, un link con le informazioni utili. Ecco l’elenco delle date e delle città:

Febbraio

24 Rimini

26 Montichiari

28 Conegliano

Marzo

2 Genova

3 Torino

5 Firenze

10 Roma

12 Eboli

15 Reggio Calabria

17 Acireale

19 Bari

21 Ancona

22 Padova

24 Bologna

28 Milano

Grazie a tutti!”

Non è ancora stato diffuso in maniera ufficiale il luogo in cui si svolgerà l’evento. Restate aggiornati, CityNow vi fornirà tutte le informazioni sul concerto!