Gianni Morandi a Reggio Calabria, al via le prevendite

Sono partite ufficialmente le prevendite per il tour che porterà Gianni Morandi nei più importanti palasport italiani. E’ il tour 2018 “d’amore d’autore”, la versione live del nuovo progetto musicale di Morandi che, dopo 53 milioni di copie vendute in carriera e a quattro anni dal suo ultimo album “Bisogna vivere”, torna con un nuovo disco di inediti fatto di brani che hanno come filo conduttore l’amore.

“d’amore d’autore” (Sony music), di fatto il 40esimo album di inediti di Gianni Morandi, uscirà su iTunes il 16 novembre, e sarà disponibile in tutti i negozi a partire dal giorno successivo. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantautore di Monghidoro su Facebook: «Prima di Natale uscirà il mio nuovo album di inediti e da febbraio in poi terrò una serie di concerti in molte città italiane – ha scritto Morandi sul social network -. Sarà una bella occasione per incontrarci».

Al momento sono state confermate 15 date per il tour 2018 che partirà dal 24 febbraio da Rimini. L’unica data calabrese del tour sarà a Reggio Calabria, al PalaCalafiore, il 15 marzo 2018, organizzata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese.

I biglietti, acquistabili online sui circuiti TicketOne e TicketServiceCalabria oltre che nei consueti punti vendita, avranno i seguenti prezzi: platea 69,00 euro; tribuna Parterre numerata II Settore A, I Settore B-C-E-F, tribuna Laterale numerata I Settore H-I, 50,00 euro; tribuna Laterale numerata II Settore L-G, 45,00 euro; tribuna Frontale numerata N, 40,00 euro; tribuna laterale numerata III Settore Q-U, IV Settore P-V, 35,00 euro; Gradinata numerata O-M, 30,00 euro.