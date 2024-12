Roma, al reggino Gianni Sapone il Premio Europeo ‘ST- Oscar della Moda’

300 selezionatissimi invitati, per una serata sold out, hanno caratterizzato la XI edizione del Premio Europeo “ST- Oscar della Moda – Notte degli Oscar” che si è svolto nella suggestiva cornice del Salone delle Colonne all’Eur, a Roma. Un appuntamento itinerante, rinomato, che sotto la capillare organizzazione del Direttore Artistico Steven. G. Torrisi, ha visto intervenire stilisti nazionali ed internazionali, personaggi dello spettacolo e del jet set per rendere omaggio a quello che è uno dei capisaldi del nostro Made in Italy: la moda.

Una serata evento condotta magistralmente da Veronica Maya, Antonio Zequila e Stefano Baragli. Sui tavoli imbanditi a festa i cadeaux da parte della Perrino Eventi con le sue dolcissime tentazioni al cioccolato e prodotti beauty e parfum da parte della Cosmlab Italy.

I riconoscimenti alle Maison e ai protagonisti della moda

Ben 27 gli Oscar consegnati, suddivisi tra platino, oro e argento, che sono andati, rispettivamente:

Premio Europeo St. Oscar della Moda Statuetta Platino 2024 alla Maison Alviero Martini

alla Premio Europeo St. Oscar della Moda Statuetta Oro 2024 alla Maison Roberto Guarducci

alla Premio Europeo St. Oscar della Moda Statuetta Oro 2024 alla Maison Gianni Calignano

alla Premio Europeo St. Oscar della Moda Statuetta Oro 2024 alla Maison Gianni Sapone

alla Premio Europeo St. Oscar della Moda Statuetta Oro Kazakhistan 2024 alla Maison Nazym Karpykova

alla Premio Europeo St. Oscar della Moda Statuetta Argento Calabria 2024 alla Maison Giuseppina Di Bartolo

alla Premio Europeo St. Oscar della Moda Argento Sicilia 2024 alla Maison Concita Ties & Pearls

alla Premio Europeo St. Oscar della Moda Argento Veneto 2024 alla Maison Raimonda Casale

Premi speciali e riconoscimenti internazionali

Premio Europeo St. Oscar della Moda Statuetta Speciale Oro 2024 a Clarissa Burt , per la sua spiccata eleganza internazionale nel cinema, nella moda e in tv

a , per la sua spiccata eleganza internazionale nel cinema, nella moda e in tv Premio Europeo St. Oscar della Moda Statuetta Speciale Oro 2024 a Stefano Coletta , per la sua cultura ed eleganza fashion nella scrittura

a , per la sua cultura ed eleganza fashion nella scrittura Premio Europeo St. Oscar della Moda Statuetta Speciale Oro 2024 a Valeria Fabrizi , donna di grande umanità, amata nel cinema, nel teatro e in tv

a , donna di grande umanità, amata nel cinema, nel teatro e in tv Premio Europeo St. Oscar della Moda Statuetta Speciale Raffaella Carrà Oro 2024 a Stefano Forti

a Premio Europeo St. Oscar della Moda Statuetta Speciale Oro 2024 a Massimiliano Ossini , ambasciatore del made in Italy in Rai

a , ambasciatore del made in Italy in Rai Premio Europeo St. Oscar della Moda Statuetta Speciale Oro 2024 all’Onorevole Massimo Romagnoli , ambasciatore del made in Italy in Italia e nel mondo

all’Onorevole , ambasciatore del made in Italy in Italia e nel mondo Premio Europeo St. Oscar della Moda Statuetta Speciale Oro 2024 a Giancarlo Presutto , miglior imprenditore nella moda Reality Fashion Models Runway Academy

a , miglior imprenditore nella moda Reality Fashion Models Runway Academy Premio Europeo St. Oscar della Moda Statuetta Speciale Oro 2024 a Nando Moscariello , Presidente della kermesse

a , Presidente della kermesse Premio Europeo St. Oscar della Moda Statuetta Speciale Oro 2024 a Emilio De Luca , miglior imprenditore Fashion – Sartoria Uomo

a , miglior imprenditore Fashion – Sartoria Uomo Premio Europeo St. Oscar della Moda Statuetta Speciale Oro 2024 a Liu Zhong , miglior imprenditore fashion Europa

a , miglior imprenditore fashion Europa Premio Europeo St. Oscar della Moda Statuetta Speciale Oro 2024 a Salvatore Gambino , miglior imprenditore moda Fashion Luxury Orafo – Gemmologo Igi

a , miglior imprenditore moda Fashion Luxury Orafo – Gemmologo Igi Premio Europeo St. Oscar della Moda Statuetta Speciale Oro 2024 a Marco Esposito , miglior imprenditore fashion produzione cosmetica conto terzi

a , miglior imprenditore fashion produzione cosmetica conto terzi Premio Europeo St. Oscar della Moda Statuetta Speciale Oro 2024 a Pina Grasso , miglior imprenditrice nella moda Fashion Cerimonia

a , miglior imprenditrice nella moda Fashion Cerimonia Premio Europeo St. Oscar della Moda Statuetta Speciale Oro 2024 a Gianni Rando , miglior imprenditore fashion Italia Art Director Hair Stylist

a , miglior imprenditore fashion Italia Art Director Hair Stylist Premio Europeo St. Oscar della Moda Statuetta Speciale Oro 2024 a Massimiliano Infantino , miglior imprenditore giovanile fashion production

a , miglior imprenditore giovanile fashion production Premio Europeo St. Oscar della Moda Statuetta Speciale Argento 2024 a Lunaren Creation , miglior imprenditrice nella moda cerimonia fashion

a , miglior imprenditrice nella moda cerimonia fashion Premio Europeo St. Oscar della Moda Statuetta Speciale Oro 2024 a Giovanni Fecarotta e Tamara Trajanova , icone di inclusione e utilità sociale

a , icone di inclusione e utilità sociale Premio Europeo St. Oscar della Moda Statuetta Speciale alla Memoria per il maestro Gil Cagnè a Pablo Gil Cagnè

Stilisti e ospiti di prestigio

Presenti alla serata gli stilisti Alviero Martini, Anton Giulio Grande, Franco Ciambella, Michele Miglionico, Regina Schrecker, Gianni Sapone, Roberto Guarducci, Enzo Merli, Gianni Calignano e Mario Dice.

Un nutrito parterre con tanti ospiti e premiati: Valeria Fabrizi, Clarissa Burt, Nadia Mayer, Stefano Coletta, Massimiliano Ossini, Stefano Fori, l’onorevole Massimo Romagnoli, Adriana Soares, Pablo Gil Cagnè e Antonella Salvucci.

L’appuntamento è già fissato al 2025, sempre nella città eterna, per la dodicesima edizione.

Ad assegnare i Premi una giuria di qualità formata dal Presidente Nando Moscariello, dal Presidente Onorario Alviero Martini, e da quattro giurati doc: Regina Schrecker, Nino Lettieri, Anton Giulio Grande e Teodolinda Quintieri.

Durante la serata è stato presentato l’Albo d’Oro del Premio Europeo “ST- Oscar della Moda”, nella sua prima edizione, Editore Edizioni & 100 Group, di Alessandro Gian Maria Ferri, partner ufficiale di Edizioni di Stile.

Una serata glamour tra moda e spettacolo

Una serata glamour, caratterizzata da una straordinaria e coreografica cena placée e da splendidi quadri moda che hanno strappato applausi a scena aperta.

L’intrattenimento è stato affidato al cantante Marco Sentieri, direttamente da Sanremo Giovani, dal trio delle soprano internazionali Appassionante e dalla cantante Federica Raimo, accompagnata da un affascinante corpo di ballo.