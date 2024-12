Al reggino Sapone il premio europeo ST. Oscar della Moda, Falcomatà: ‘Eccellenza che porta alto il nome della nostra città’

Il sindaco Giuseppe Falcomatà plaude a Gianni Sapone, stilista reggino vincitore del “Premio Europeo St. Oscar della Moda Statuetta Oro”, fra i più importanti riconoscimenti continentali di settore.

«A nome mio e dell’intera amministrazione metropolitana – ha detto Falcomatà – giungano i più sentiti complimenti a Gianni Sapone , un’eccellenza della moda italiana che, con il suo talento, contribuisce a portare in alto il nome di Reggio Calabria . Il suo successo è un orgoglio per l’intera città».

«Ancora una volta – ha spiegato il sindaco – i reggini riescono ad affermarsi in ogni ambito cui sono chiamati a cimentarsi. Il nostro territorio, infatti, ha dato i natali ad illustri artisti che rappresentano o hanno rappresentato l’eccellenza del made in Italy in giro per il mondo».