Il gigante e la gigantessa sfilano sul lungomare Falcomatà – FOTO

Alti, maestosi e vestiti di tutto punto: sono Mata e Grifone.

In tanti li conoscono come “U giganti e a Gigantissa“, i due innamorati che, di anno in anno, vengono riprodotti con la carta pesta e poi portati a spalla o trainati al ritmo della musica di tamburi. I due maestosi giganti, di solito, si possono trovare per le vie dei paesi calabresi e siciliani e, questa mattina, hanno fatto la loro comparsa sul lungomare Falcomatà.

Un tamburo a seguire e via per la sfilata sul chilometro più bello d’Italia.

Mata e Grifone sono stati una piacevole novità per cittadini e turisti che, in questo giorno di festa, hanno deciso di dedicare il loro tempo ad una piacevole passeggiata.

Non importa quante volte li abbiate già vista, i due giganti trasmettono sempre una sorta di stupore impossibile da spiegare. Una bellissima donna bianca ed un Re scuro, un potente Saraceno, i due attraverso la danza raccontano non solo il corteggiamento ma anche il trionfo dell’amore.